Бельский посетил праздник ко Дню защиты детей в Петербургском мотоцентре

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский 30 мая посетил Петербургский мотоцентр в Московском районе, где для жителей Северной столицы организовали праздничную программу ко Дню защиты детей. Фотографиями с мероприятия спикер поделился в своих социальных сетях.

"Сейчас наше мотосообщество вновь показало свой добродушный характер. Благодарю организаторов, волонтеров — всех, кто вкладывает силы, старается подарить юным горожанам счастье", — написал Бельский.

Участниками мероприятия, в том числе, стали воспитанники детских домов, интернатов и специальных образовательных учреждений. На площадке работали мотокарусель и тематические зоны с конкурсами от партнеров мероприятия. Судя по афише праздника, перед зрителями выступили детские и подростковые музыкальные группы, театральная студия "Альтер Эго", представители мотошколы "Дилижанс" и команды Technoleading. Также в рамках мероприятия юным петербуржцам вручили подарки.

Две недели назад Бельский выступил на открытии мотосезона в рамках фестиваля #мотоГТО на Крестовском острове. В своей речи он обратился к байкерам и пожелал им удачи в заезде. Тогда в мотопробеге приняли участие тысячи водителей и мотоклубы из разных регионов России.

Международный день защиты детей ежегодно отмечается 1 июня. В эту дату в России традиционно проходят праздничные, благотворительные и просветительские мероприятия для семей с детьми.

Екатерина Гусева / Фото: Александр Бельский