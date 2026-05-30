Петербургское отделение "Деловой России" отметило 25-летие организации

В Петербурге прошло празднование по случаю 25-летия "Деловой России", рассказал председатель регионального отделения общественной организации, координатор объединения по СЗФО и депутат Законодательного собрания Дмитрий Панов в своих социальных сетях. Торжественное мероприятие прошло 28 мая на борту фрегата "Благодать". Собравшихся поздравили вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко и заместитель руководителя администрации губернатора, начальник проектного управления Юлия Лудинова. Событие также посетили глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, председатель комитета по развитию туризма Евгений Панкевич и руководитель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов.

"На протяжении четверти века наша организация вносит значимый вклад в развитие предпринимательства в Российской Федерации, объединяя представителей бизнеса, экспертного сообщества и органов государственной власти. [...] С праздником, коллеги. Дальше — лучше", — написал Панов в соцсетях.

Он поблагодарил участников, внесших вклад в подготовку мероприятия, в частности, генерального директора компании "Нева Тревел" Юрия Набатова, предоставившего площадку для проведения вечера, гендиректора организации "Теремок в Санкт-Петербурге" Виталия Свидовского, а также соучредителя пивоваренной компании "Бакунин" Александра Романенко.

Общественную организацию "Деловая Россия" зарегистрировали в 2001 году. Объединение занимается консолидацией сообщества предпринимателей из разных отраслей экономики и работает над развитием диалога между властью и владельцами российского бизнеса. Петербургское отделение начало работу в 2005 году. Сейчас его возглавляет Панов. С 2019 года он также занимает должность координатора по Северо-Западному федеральному округу. В мае 2025 года Панов принял участие во встрече представителей "Деловой России" с президентом Владимиром Путиным.

Екатерина Гусева / Фото: Дмитрий Панов