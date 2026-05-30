Инициативу о требованиях к НТО внесли в ЗакС

Депутаты Законодательного собрания внесли законопроект бюджетно-финансового комитета о размещении нестационарных торговых объектов (НТО) на частной территории в Петербурге, обратил внимание ЗАКС.Ру. Размещать торговые точки хотят разрешить только на местах, включенных в специальную городскую схему. В случае принятия законопроекта новые правила вступят в силу 1 марта 2027 года.

Согласно инициативе, схему размещения нестационарных торговых объектов на частных землях разработает и утвердит правительство Петербурга. Размещать НТО запретят в местах, не включенных в этот перечень. Новые требования коснутся и уже действующих торговых объектов: если их местоположение не попадет в утвержденную схему, собственникам придется либо перенести точку, либо демонтировать ее.

В случае нарушений петербуржцев предлагают штрафовать на сумму в размере от 4 до 5 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить от 10 до 40 тысяч рублей, а юридическим лицам за размещение НТО вне утвержденной схемы хотят назначать штрафы от 50 до 200 тысяч рублей. В пояснительной записке указано, что рассматривать дела о соответствующих административных нарушениях будут районные администрации города и комитет по контролю за имуществом. Составлять протоколы при выявлении нарушений станут сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Инициатива БФК обсуждалась в Заксобрании 26 мая. В дискуссии участвовали депутаты городского парламента, чиновники Смольного, а также представители деловой среды Петербурга.

В конце января Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий обязательное включение НТО на частных землях в схему размещения. Полномочиями устанавливать порядок установки киосков и ларьков наделили города федерального значения, в частности, Петербург. Новые требования начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

