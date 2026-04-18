Утром над Ленобластью сбили 27 БПЛА

Силы ПВО утром 18 апреля уничтожили 27 беспилотников в Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко в своих социальных сетях. Атака БПЛА привела к возгоранию в порту Высоцк в Выборгском районе Ленобласти. В 9:47 его полностью ликвидировали. В результате атаки беспилотников никто не пострадал. Режим воздушной опасности действовал почти пять часов.

Воздушную опасность в регионе объявили ночью в 1:51, жителей предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета. После Дрозденко сообщил о 27 сбитых БПЛА в 6:07. Отбой беспилотной опасности дали в 6:43.

По данным Минобороны, с 20:00 17 апреля до 8:00 18 апреля силы ПВО перехватили и сбили 258 беспилотников в воздушном пространстве над Ленинградской, Псковской, Белгородской, Брянской, Курской, Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областей, а также в небе над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Черного и Азовского морей.

Ленобласть регулярно подвергается атакам беспилотников. Накануне силы ПВО сбили 12 БПЛА. Тогда Дрозденко сообщил о возгорании складского помещения в поселке Ермилово. В результате атаки никто не пострадал. После этого глава региона созвал оперативный штаб, на котором власти Ленобласти приняли решение о создании экипажей мобильных огневых групп и наборе резервистов для усиления защиты при отражении атак беспилотников.

