Дрозденко объявил о наборе резервистов для отражения атак БПЛА

Власти Ленинградской области планируют создать экипажи мобильных огневых групп и набрать для них резервистов, сообщил 17 апреля глава региона Александр Дрозденко в своих социальных сетях. Решение приняли на заседании оперативного штаба под руководством Дрозденко. На нем присутствовали представители правительства, федеральных органов и силовых ведомств, а также директора критических, особо важных объектов Ленобласти. Видеообращение к жителям Дрозденко опубликовал после заседания оперштаба в своих социальных сетях. В нем губернатор обратился к участникам специальной военной операции и военнослужащим в отставке с предложением заключить контракт на службу для "защиты ленинградского неба".

— Я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области, прежде всего к ветеранам — участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской и Российской армии: мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить трехлетний контракт по схеме резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защите ленинградского неба, — заявил Дрозденко.

Глава региона пообещал, что резервистов устроят на работу на предприятия инфраструктуры. Резервисты смогут подписать контракт сроком до трех лет, при этом время службы в воинской части составит от 2 до 6 месяцев, в зависимости от решения военнослужащего.

После заседания Дрозденко также сообщил о решении оперштаба оказать материальную и техническую помощь силам ПВО в Ленобласти. Покупку автомобилей, необходимого оборудования и инвентаря оплатят власти региона и предприятия.

С марта Ленобласть регулярно подвергается атакам беспилотников. В среду, во время отчета в Законодательном собрании Ленобласти, Дрозденко сообщил о ликвидации 343 БПЛА по итогам первого квартала 2026 года. Последняя атака произошла в ночь на 17 апреля, тогда Дрозденко рассказал о 12 сбитых беспилотниках и возгорании складского помещения в Выборгском районе.

Екатерина Гусева / Фото: Правительство Ленинградской области