Девелопер "КВС" показал планировку причала и спа-салона в "Крестах"

В Петербурге девелопер ГК "КВС" 17 апреля презентовал планировку общественно-культурного пространства на территории бывшего СИЗО "Кресты" после реставрации на Арсенальной набережной. Презентацию продемонстрировал генеральный директор компании "КВС. Управление недвижимостью" Дмитрий Беляев в рамках федерального форума в сфере коммерческой недвижимости "За горизонтом".

Напротив главного входа в "Кресты" построят причал, а справа от входа — подземный переход, его собираются провести под Арсенальной набережной. Пятизвездочная семейная гостиница и четырехзвездочный бизнес-отель планируют организовать в зданиях в форме крестов, передает "Деловой Петербург". Рядом с отелем построят ресторан с панорамным видом на Неву. С другой стороны здания откроется спа-салон. В центре комплекса собираются разместить церковь и главный офис девелопера "КВС". В рамках реставрации "Крестов" также планируют создать паркинг, коворкинги, арендные помещения, конференц-зал, построить кафе и рестораны.

Бывшее СИЗО "Кресты" построили в 1892 году. После революции 1905 года туда отправляли участников революционных группировок и политических деятелей, в частности, Льва Троцкого. Также там содержали Иосифа Бродского, Николая Гумилева и Даниила Хармса. Тюрьма перестала работать в 2017 году после перевода заключенных в "Кресты-2" в Колпино.

Девелопер "КВС" приобрел имущественный комплекс "Крестов" на торгах за 1,1 млрд рублей в феврале 2025 года. Разрешение на реконструкцию и реставрацию комплекса "КВС" планирует получить к лету 2026 года. Сейчас девелопер рассматривает возможность привлечь льготный кредит для восстановления "Крестов" со ставкой 9%, в то время как среднерыночные условия для девелоперских проектов сейчас достигают 18–19%.

