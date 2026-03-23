На восстановление "Крестов" планируют привлечь льготный кредит

Девелопер ГК "КВС" рассматривает возможность привлечения льготного кредита для реконструкции бывшего СИЗО "Кресты" на Арсенальной набережной в Петербурге, передает 23 марта "Деловой Петербург" со ссылкой на собственные источники. Обновление "Крестов" планируют реализовать по запущенной в 2024 году банком "Дом.РФ" федеральной программе поддержки проектов, связанных с объектами культурного наследия. Ставка по кредиту может составить 9%, тогда как среднерыночные условия для девелоперских проектов сейчас достигают 18–19%.

Вопрос финансирования восстановления "Крестов" рассмотрят после завершения разработки концепции проекта, подтвердили изданию в "Дом.РФ". По оценке ГК "КВС", стоимость одного квадратного метра составляет 400 тысяч рублей, при этом общая площадь комплекса – 41,2 тысячи квадратных метров. На финансирование реконструкции "Крестов" может уйти около 15 млрд рублей. Эксперты "ДП" считают, что у "Крестов" есть шанс получить льготный кредит, однако процесс согласования может затянуться из-за необходимости предоставления обширного пакета документов.

ГК "КВС" приобрела имущественный комплекс "Крестов" в феврале 2025 года на торгах за 1,136 млрд рублей. Ожидается, что разрешение на реконструкцию комплекса девелопер получит к лету 2026 года. Ранее проект одобрил Совет по сохранению культурного наследия Петербурга. В случае получения разрешения на восстановление "Крестов", на территории комплекса планируют создать многофункциональное общественное пространство, разместить гостиницы, рестораны, музейно-выставочные площадки, офисы, включая штаб-квартиру девелопера ГК "КВС", а также другие коммерческие и общественные объекты.

В середине февраля 2026 года комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры включил комплекс зданий бывшей тюрьмы "Кресты" на Арсенальной набережной в список объектов культурного наследия. В состав памятника вошли адреса 15 зданий комплекса. В перечне охраняемых объектов оказались церковь Святого Александра Невского, исторические элементы зданий, цилиндрические своды, купола. Согласно распоряжению, теперь "Кресты" нельзя сносить или перестраивать – объект подлежит реконструкции и реставрации.

