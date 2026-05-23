Михаил Пиотровский получил орден Сербского флага первой степени

Генеральному директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому 23 мая вручили орден Сербского флага первой степени за вклад в развитие международного сотрудничества и укрепление отношений Сербии с Россией, сообщило РИА "Новости". Награду передал министр культуры Сербии Никола Селакович. Указ о награждении ранее подписал президент республики Александр Вучич. Церемония прошла в Двадцатиоконном зале Эрмитажа.

"Этой наградой Республика Сербия и ее президент благодарят вас за выдающийся вклад в развитие отношений между Российской Федерацией и Республикой Сербия", — приводит слова министра информагентство.

Сам Пиотровский назвал получение ордена высокой оценкой своей работы, а также поблагодарил власти республики и партнеров музея за организацию Дней Эрмитажа в Сербии.

Под руководством Пиотровского Эрмитаж развивает в Сербии проекты по сохранению культурно-исторического наследия. В частности, в автономном крае Воеводина несколько лет работает российско-сербская археологическая экспедиция, а реставраторы музея участвуют в сохранении археологических памятников. С ноября 2025 года по апрель 2026 года в Сербии также проходили Дни Эрмитажа, где работала выставка, посвященная Петру I и его сотрудничеству с Сербией.

Орден Сербского флага учредили в 2009 году. Награду присуждают за вклад в развитие международных связей Сербии, укрепление сотрудничества с другими государствами и развитие дружественных отношений.

В начале мая орден Флага Республики Сербской получил председатель комитета по внешним связям Петербурга Евгений Григорьев. Награду за развитие международного сотрудничества вручил глава боснийских сербов Милорад Додик.

