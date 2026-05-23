ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 23 мая 2026, 17:10

Михаил Пиотровский получил орден Сербского флага первой степени

фото ЗакС политика Михаил Пиотровский получил орден Сербского флага первой степени

Генеральному директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому 23 мая вручили орден Сербского флага первой степени за вклад в развитие международного сотрудничества и укрепление отношений Сербии с Россией, сообщило РИА "Новости". Награду передал министр культуры Сербии Никола Селакович. Указ о награждении ранее подписал президент республики Александр Вучич. Церемония прошла в Двадцатиоконном зале Эрмитажа. 

"Этой наградой Республика Сербия и ее президент благодарят вас за выдающийся вклад в развитие отношений между Российской Федерацией и Республикой Сербия", — приводит слова министра информагентство.

Сам Пиотровский назвал получение ордена высокой оценкой своей работы, а также поблагодарил власти республики и партнеров музея за организацию Дней Эрмитажа в Сербии.

Под руководством Пиотровского Эрмитаж развивает в Сербии проекты по сохранению культурно-исторического наследия. В частности, в автономном крае Воеводина несколько лет работает российско-сербская археологическая экспедиция, а реставраторы музея участвуют в сохранении археологических памятников. С ноября 2025 года по апрель 2026 года в Сербии также проходили Дни Эрмитажа, где работала выставка, посвященная Петру I и его сотрудничеству с Сербией.

Орден Сербского флага учредили в 2009 году. Награду присуждают за вклад в развитие международных связей Сербии, укрепление сотрудничества с другими государствами и развитие дружественных отношений.

В начале мая орден Флага Республики Сербской получил председатель комитета по внешним связям Петербурга Евгений Григорьев. Награду за развитие международного сотрудничества вручил глава боснийских сербов Милорад Додик.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама