Бастрыкин заинтересовался делом о мошенничестве в сети столовых в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Петербургу Павлу Выменцу доложить о проверке деятельности организаторов сети столовых в городе, сообщила 23 мая пресс-служба ведомства. По информации силовиков, предприниматели под видом инвестиций в развитие бизнеса могли похитить у граждан более 1 млрд рублей. От действий злоумышленников пострадали около 300 человек, считают следователи. СК организовал проверку по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Поводом для проверки стал сюжет, вышедший в эфире федерального телеканала. По информации СК, организаторы сети столовых предлагали жителям разных регионов вложиться в развитие бизнеса, обещая высокую доходность. Как считают следователи, после получения денег выплаты инвесторам прекратились, а вложенные средства до сих пор не возвращены.

"Многие вложили крупные суммы, в том числе вырученные от продажи имущества и оформленных кредитов. Обещанная доходность не выплачивалась, а вложенные средства до настоящего времени не возвращаются", — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, утром 23 мая в эфире телеканала "Россия 1" вышел сюжет о петербуржцах Дмитрии и Марине Трубиных, владеющих компанией "Столосеть". Судя по видеоматериалу, собственники предлагали жителям разных регионов участвовать в инвестиционном проекте по развитию сети столовых, обещая доход от вложений.

