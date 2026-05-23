Беглов выразил соболезнования Пасечнику в связи с терактом в Старобельске

Губернатор Петербурга Александр Беглов 23 мая направил соболезнования главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику в связи с атакой на колледж Луганского педагогического университета в Старобельске. Беглов назвал действия украинской стороны "варварскими", сообщили в Смольном.

"Ужасная трагедия, принесшая горе, никого не может оставить равнодушным. В этот тяжелый час петербуржцы сопереживают и поддерживают жителей Старобельска. Душевных сил, стойкости и крепости духа — всем, кто потерял родных и близких. Скорейшего выздоровления — всем пострадавшим", - говорится в обращении.

Атака на учебный корпус и общежитие колледжа педуниверситета произошла в ночь на 20 мая. По состоянию на 23 мая в результате атаки погибли 11 молодых людей 2004-2007 годов рождения. Ранения получили 41 человек. Имена погибших и пострадавших Пасечник опубликовал в соцсетях.

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина целенаправленно ударила по объекту гражданской инфраструктуры. По его информации, за ночь в одно и то же место попали 16 беспилотников.

Константин Леньков / Фото: Леонид Пасечник