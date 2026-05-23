Фестиваль "Синие ночи" в Петербурге отменили в день проведения

Гастрономический фестиваль "Синие ночи" в Петербурге отменен 23 мая, в день его проведения, сообщили организаторы в своих социальных сетях. Судя по комментариям, тогда часть посетителей уже находилась у входа в DAA EXPO на Красногвардейской площади у станции метро "Новочеркасская", где планировали провести мероприятие. Причины отмены представителям фестиваля неизвестны. К публикации о ситуации организаторы также прикрепили фотографию, на которой изображен сотрудник МВД, якобы находящийся на площадке мероприятия.

"На данный момент мы не знаем официальной причины. [...] Мы выясняем обстоятельства произошедшего и ожидаем официальную информацию, чтобы дать вам точный ответ", — написали организаторы.

По их словам, мероприятие согласовали с комитетом культуры Петербурга, администрацией Красногвардейского района, а также региональным управлением ФСБ, МВД и МЧС. На площадке присутствовала скорая помощь и охранники. Организаторы сообщили, что обработают все обращения посетителей, связанные с отменой фестиваля. В настоящее время рассматривается возможность его переноса на другую дату.

Фестиваль "Синие ночи" собирались провести в субботу с 13 до 20 часов вечера в пространстве DAA EXPO рядом со станцией метро "Новочеркасская". Согласно информации на сайте события, стоимость билетов варьировалась от 3 до 15 тысяч рублей. Мероприятие предусматривало безлимитную дегустацию авторских напитков, общение с производителями алкогольной продукции, конкурсы, посещение лавок и фудкорта. По словам организаторов, участие в фестивале планировали более 1,5 тысячи гостей и около 70 участников.

Екатерина Гусева / Фото: Группа фестиваля "Синие ночи" во "ВКонтакте"