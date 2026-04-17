Ночью над Ленобластью сбили 12 БПЛА

Силы ПВО ночью 17 апреля перехватили и уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов над Ленинградской областью, сообщил глава региона Александр Дрозденко в своих социальных сетях. По предварительным данным, из-за падения БПЛА произошло возгорание в складском помещении в поселке Ермилово Выборгского района. На место выехали пожарные. Обломки беспилотников также повредили одно транспортное средство в Ломоносовском районе и окна в соседнем доме. В результате атаки никто не пострадал. Режим воздушной опасности действовал почти пять часов.

Воздушную опасность в регионе объявили ночью в 3:28, жителей предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета и напомнили о действиях при объявлении сигнала. После Дрозденко сообщил в своих соцсетях о 12 сбитых БПЛА в 6:43. Отбой воздушной опасности дали в 8:12.

В 4:30 утра в аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. В штатном режиме аэропорт начал работать примерно через четыре часа. За это время на вылет из Пулково задержались 26 рейсов.

По данным Минобороны, с 20:00 16 апреля по 7:00 17 апреля силы ПВО ликвидировали 62 беспилотника в небе над Ленинградской, Белгородской, Брянской, Курской, Астраханской, Воронежской и Новгородской областями, а также в воздушном пространстве над Республикой Крым.

С середины марта Ленобласть регулярно подвергается атакам беспилотников. В последний раз воздушную опасность в регионе объявляли 13 апреля. Тогда Дрозденко не сообщил о ликвидации БПЛА. Ночью 7 апреля в небе над Ленобластью перехватили и уничтожили 22 летательных аппарата.

