"Ленфильм" снимет кино по книге Бастрыкина о "сыщиках прошлого"

Следственный комитет подписал соглашение о творческом и культурном сотрудничестве с киностудией "Ленфильм", в рамках которого планируется снять многосерийный проект по книге главы СК Александра Бастрыкина, сообщили 17 апреля в пресс-службе ведомства. Представители Следкома не уточнили, какую книгу автора нескольких томов по криминалистике и уголовному процессу собрались экранизировать в "Ленфильме", однако по описанию подходит работа Бастрыкина "Известные сыщики прошлого", вышедшая в 2024 году количеством тысяча экземпляров.

"Уже сейчас "Ленфильм" и Следственный комитет готовят сценарий к многосерийному проекту по книге Александра Ивановича Бастрыкина — о сыщиках прошлого", — говорится в сообщении пресс-службы СК.

Соглашение о сотрудничестве между Следственным комитетом и киностудией подписали помощник председателя СК Мария Краснопеева и генеральный директор студии Надежда Андрющенко. В рамках него планируется организовывать познавательный досуг и творческую деятельность для сотрудников и курсантов ведомства, создавать условия для их культурного развития, проводить показы и лекции. При этом Следком уже вел работу со студией, заметила Краснопеева, например, поучаствовал в открытии кинозала.

Власти Петербурга работают над развитием "Ленфильма" с момента передачи акций киностудии в собственность города в феврале 2026 года. На базе студии собираются создать центр патриотического, детского, исторического и художественного кино. Смольный способствует продвижению киностудии, например, включает "Ленфильм" в обсуждение инвестиций в киноиндустрии в рамках деловой программы ПМЭФ. В то же время по итогам 2025 года студия отчиталась о рекордном убытке за последние шесть лет в размере 152,1 млн рублей. Как отмечает "РБК Петербург", государственные субсидии на общую сумму в 74 млн рублей не помогли "Ленфильму" избежать негативного финансового результата.

