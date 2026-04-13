"Ленфильм" отчитался о рекордном убытке за последние шесть лет

Киностудия "Ленфильм" по итогам 2025 года зафиксировала рекордный за шесть лет убыток компании в размере 152,1 млн рублей, обратил внимание "РБК Петербург". Это худший результат "Ленфильма" с 2019 года. Тогда убыток компании достиг 232,5 млн рублей. В 2025 году "Ленфильм" получил государственные субсидии на 74 млн рублей, однако это не помогло киностудии достичь положительного финансового результата.

"РБК Петербург" уточняет, что выручка "Ленфильма" за год практически не изменилась: в 2025 году она выросла на 0,2% до 230,5 млн рублей. При этом валовая прибыль от кинопроката компании составила лишь 4,3 млн рублей. В основном денежные средства поступали от сторонних направлений работы киностудии. Так, за сдачу недвижимости в аренду "Ленфильм" получил 83,7 млн рублей, за услуги цехов студия приобрела 67,8 млн рублей, а на передаче прав по прокату фильмов заработала 61,9 млн рублей.

При этом в 2025 году продюсерскому центру "Ленфильма" власти Петербурга выделили государственные субсидии в размере 53,4 млн рублей на производство художественных и документальных фильмов. Еще 20,7 млн рублей Министерство культуры выплатило дочерней компании киностудии для реализации культурных проектов.

В феврале акции "Ленфильма" по указу президента полностью перешли в собственность Петербурга. Ранее акции "Ленфильма" принадлежали Росимуществу. Финансово поддерживать студию планируют Министерство культуры и Смольный, который собирается создать на базе компании студию патриотического, исторического и детского кино. В конце марта директор киностудии Надежда Андрющенко также заявила, что на "Ленфильме" расширят кинопроизводство, увеличат количество съемочных павильонов и обновят парк оборудования для создания новых проектов.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру