29 марта 2026, 11:52

"Ленфильм" увеличит количество площадок для съемок

фото ЗакС политика "Ленфильм" увеличит количество площадок для съемок

На "Ленфильме" планируют увеличить количество съемочных площадей и обновить парк оборудования для работы над новыми проектами, рассказала генеральный директор киностудии Надежда Андрющенко в интервью ТАСС. По ее словам, стратегия развития студии разрабатывается вместе с комитетом по культуре. 

"Первостепенная задача - увеличение объемов кинопроизводства полнометражных и документальных фильмов. Студия намерена максимально восстановить производственный цикл, который необходим в текущих рыночных условиях, - от идеи до выхода фильма на экраны. Это включает модернизацию технического парка, освоение новых технологий, расширение физической инфраструктуры", - отметила Андрющенко.

Также глава "Ленфильма" заявила, что расширение студии позволит работать над разными проектами - полнометражными и документальными фильмами, сериалами. Утверждение целевой программы государственной поддержки уже стартовало.

В феврале акции "Ленфильма" по указу президента полностью перешли в собственность Петербурга. Ранее акции "Ленфильма" принадлежали Росимуществу. Финансово поддерживать студию будет министерство культуры. В Смольном заявляли, что на базе "Ленфильма" создадут центр исторического, патриотического и детского кино. 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


