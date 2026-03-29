"Ленфильм" увеличит количество площадок для съемок

На "Ленфильме" планируют увеличить количество съемочных площадей и обновить парк оборудования для работы над новыми проектами, рассказала генеральный директор киностудии Надежда Андрющенко в интервью ТАСС. По ее словам, стратегия развития студии разрабатывается вместе с комитетом по культуре.

"Первостепенная задача - увеличение объемов кинопроизводства полнометражных и документальных фильмов. Студия намерена максимально восстановить производственный цикл, который необходим в текущих рыночных условиях, - от идеи до выхода фильма на экраны. Это включает модернизацию технического парка, освоение новых технологий, расширение физической инфраструктуры", - отметила Андрющенко.

Также глава "Ленфильма" заявила, что расширение студии позволит работать над разными проектами - полнометражными и документальными фильмами, сериалами. Утверждение целевой программы государственной поддержки уже стартовало.

В феврале акции "Ленфильма" по указу президента полностью перешли в собственность Петербурга. Ранее акции "Ленфильма" принадлежали Росимуществу. Финансово поддерживать студию будет министерство культуры. В Смольном заявляли, что на базе "Ленфильма" создадут центр исторического, патриотического и детского кино.

