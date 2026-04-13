Суд приговорил экс-супруга блогера Лерчек к 7 годам колонии

Гагаринский районный суд Москвы 13 апреля приговорил бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной Артема Чекалина к 7 годам колонии по уголовному делу о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), передает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Чекалина осудили за вывод более 250 млн рублей на счета иностранной компании ОАЭ. Ему также назначили штраф в размере 194,5 млн рублей.

Артема Чекалина и его супругу блогера Лерчек задержали в 2024 году. Суд установил, что денежные средства супруги получили от продажи фитнес-марафонов Валерии Чекалиной через банк в Дубае с помощью поддельных документов. Всего Чекалины вывели 1 млн долларов и 250 млн рублей.

Блогер Лерчек продавала в интернете марафоны по спорту и похудению. На ее соцсети подписались более 10 млн человек. В марте 2024 года Валерия Чекалина подала на развод с мужем. Месяц назад суд в Москве остановил производство по уголовному делу в отношении Валерии Чекалиной из-за выявленного у нее рака желудка. Сторона обвинения заявила, что дело Лерчек необходимо вывести в отдельное производство и после этого приостановить. Дальнейшее расследование пройдет после выздоровления подсудимой.

