Новости 13 апреля 2026, 16:17

Сотрудницы ККИ доставили гуманитарный груз в Шебекино

Заместитель председателя комитета по контролю за имуществом Ольга Тимофеева и руководитель пресс-службы ККИ Анна Супитылева на прошедших выходных отправились в Белгородскую область, чтобы передать гуманитарную помощь военнослужащим. Снимками из поездки Супитылева поделилась в своих социальных сетях. В беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру Супитылева подчеркнула, что она отправилась с Тимофеевой в Белгородскую область по личной инициативе. 

Чиновницы Смольного в том числе посетили приграничный город Шебекино, который регулярно подвергается обстрелам. Так, в субботу, 11 апреля, в результате удара Украины погибли два мирных жителя, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. 

"Почти всю поездку мы были в бронежилетах и с устройством, которое предупреждает о приближении дрона — если начинает пищать и загорается красный сигнал, нужно сразу искать укрытие", – рассказала Супитылева в соцсетях. 

Во время поездки сотрудницы ККИ обзавелись позывными. Тимофеева получила идентификатор Пиджак, а Супитылева – Львица. В пути их сопровождали работники фонда "Северный легион". Они встретились с военнослужащими из войск беспилотных систем, пограничниками и танкистами. 

Константин Леньков / Фото: Анна Супитылева


