Бизнес-центр рядом с Лахтой продают за 3,5 млрд рублей

Деловой центр "Новая Аура" на Лахтинском проспекте выставили на продажу за 3,5 млрд рублей, обратил внимание "Коммерсант Северо-Запад". Объявления о продаже появились на нескольких платформах. Общая площадь здания составляет 14,6 тысяч кв.м. В "Новой Ауре" находятся офисы, паркинг, кафе, ресторан, супермаркет и аптека.

По данным участников рынка, с которыми беседовал "Коммерсант", владельцем бизнес-центра является девелопер Андрей Недбаев. Он выступает учредителем четырех организаций, зарегистрированных в Приморском районе Петербурга. В сведениях ЕГРЮЛ учредителем ООО "Новая Аура" с 2022 года выступает инвестиционный фонд "Горизонт Н".

Представители рынка коммерческой недвижимости в разговоре с изданием заявили, что цена петербургского делового центра завышена, а здание "Новой Ауры" требует реновации. Кроме того, значительная часть площадей выделена для мест общего пользования, что снижает рентабельность объекта, считают опрошенные эксперты.

Бизнес-центр "Новая Аура" построили в 2008 году. Он находится в отдалении от станции метро "Беговая", рядом с железнодорожной станцией "Лахта". Недалеко от места расположения делового центра планируют построить небоскребы "Лахта-2" и "Лахта-3".

