Открылся набор в отряд космонавтов через Госуслуги

В День космонавтики 12 апреля "Роскосмос" начал прием заявлений в отряд космонавтов через Госуслуги, передает пресс-служба министерства цифрового развития. Подать заявку на участие в заочном отборе можно до 30 июня 2026 года. Также всем кандидатам необходимо пройти медосмотр.

Для прохождения первого этапа отбора участникам нужно быть гражданами России. Их рост должен варьироваться от 150 до 190 см, вес - от 50 до 90 кг. Кандидатам необходимо обладать высокой физической выносливостью и психической устойчивостью. Кроме того, участники обязаны владеть английским, итальянским, французским, испанским или немецким языком, иметь образование по одной из специальностей из перечня, утвержденного Минобрнауки, и опыт работы по профессии не менее трех лет. После заочного отбора успешные кандидаты сдадут нормативы физподготовки и пройдут тесты на подтверждение квалификации.

"Если успешно пройдете отбор, вам нужно уволиться с текущего места работы, заключить трудовой договор с центром подготовки космонавтов и приступить к тренировкам," - сообщается на сайте Госуслуг.

Как сообщал заместитель генерального директора "Роскосмоса" Сергей Крикалев в марте, отбор космонавтов завершится 30 сентября 2026 года.

