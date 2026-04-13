Цивилев предложил открыть точки Wi-Fi в вестибюлях метро Петербурга

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев обратился в комитет по информатизации и связи с предложением открыть точки бесплатного Wi-Fi в вестибюлях метро. Об этом политик написал 13 апреля в своих соцсетях. Сейчас подключиться к бесплатному интернету можно только в вагонах метро. Необходимость наличия точек Wi-Fi именно в вестибюлях Цивилев объяснил сбоями мобильного интернета и невозможностью оплатить проезд через приложение "Подорожник".

"Именно там, у турникетов, пассажиру нужен интернет, чтобы оплатить проезд. В результате человек заходит в метро, не может открыть приложение, пополнить баланс или оплатить проезд - а оказавшись в вагоне, получает доступ в сеть, но платить уже поздно", - написал депутат в соцсетях.

По данным комитета по транспорту, которые приводит Цивилев, около 600 тысяч пассажиров пользуются приложением "Подорожник".

Ранее на сложности, с которыми сталкиваются петербуржцы при замедлении мобильного интернета из-за атак БПЛА, обращал внимание депутат Денис Четырбок. Он просил комитет информатизации и связи увеличить количество точек Wi-Fi в городе. По его словам, в некоторых районах точки бесплатного интернета вовсе отсутствуют.

