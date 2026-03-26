Четырбок попросил у Смольного увеличить число точек Wi-Fi в Петербурге

Депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок обратился в комитет по информатизации и связи с просьбой увеличить количество точек Wi-Fi в городе, заявил политик в своих соцсетях. Он отметил, что в некоторых районах города, например в Кировском, работают только несколько точек общественного беспроводного интернета. В других местах Петербурга, по его наблюдениям, зоны общественного Wi-Fi отсутствуют.

"Безусловно, мы все понимаем, что существующие ограничения прежде всего нужны для безопасности всех петербуржцев. Но адаптироваться к новой реальности надо начинать уже сейчас, делая все, чтобы минимизировать дискомфорт жителей и не стопорить их будничную жизнь", - подчеркнул Четырбок.

Также депутат отметил, что доступ к городскому интернету нужно предоставлять только после прохождения обязательной идентификации личности.

В последние дни Ленобласть подвергается мощным атакам БПЛА. Более 70 беспилотников уничтожили в регионе 23 марта. Утром 25 марта атаку отражали в Кронштадтском районе. Для обеспечения безопасности мобильный интернет в Петербурге замедляют. Без перебоев работают только ресурсы из "белого списка". В него входят банковские приложения, государственные сервисы, крупные СМИ, национальный мессенджер MAX и другие.

Накануне спикер Заксобрания Александр Бельский прокомментировал замедление интернета в городе. По его словам, вся страна сталкивается с подобными проблемами и интернет нужно отключать, если это поможет обезопасить граждан. Также глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в беседе с РБК назвал отключение мобильной связи "новой нормальностью" и "вызовом наших современных реалий".

