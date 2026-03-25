Бельский о проблемах со связью: "Вся страна живет в такой ситуации"

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский уверен, что отключения связи, в частности, мобильного интернета, необходимы при угрозах атаки беспилотников. Во время брифинга 25 марта он заявил журналистам, то с подобными проблемами сталкиваются не только жители Северной столицы, но и всей страны. Особенно в приграничных регионах, где ситуация "гораздо хуже".

– Вся страна живет в такой ситуации. Это касается не только Санкт-Петербурга, но и других регионов. Есть приграничные регионы, где ситуация гораздо хуже, поэтому да, есть определенные неудобства, нужно с этим мириться с точки зрения безопасности. <...> Если говорить о том, стоит ли противопоставлять безопасность отключению интернета – я считаю, что стоит. Абсолютно точно нужно отключать интернет, если от этого зависит безопасность людей, которые живут в нашем городе. Это даже не обсуждается, – заявил Бельский.

Проблемы со связью участились в Петербурге в последние недели. В период объявления режима воздушной опасности в Ленинградской области пользователи не могут свободно пользоваться интернетом через сотовых операторов. Чаще всего доступ сохраняется для сервисов из "белого списка". В него входят сайты государственных ведомств, крупные СМИ и другие, одобренные властями, ресурсы. В том числе национальный мессенджер MAX.

