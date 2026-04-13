Проект планировки площади для терминала ВСМ подготовят к марту 2027 года

Комитет по градостроительству и архитектуре 13 апреля опубликовал распоряжение о подготовке проекта планировки привокзальной площади для терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Петербурге. Ознакомиться с распоряжением можно на сайте ведомства. Проект планировки должен быть готов к 1 марта 2027 года.

Новый объект построят на участке между Лиговским проспектом и Днепропетровской улицей. Привокзальная площадь займет 4,7 гектара. Юридические и физические лица могут направить в КГА предложения о сроках подготовки и содержании проекта планировки территорий до 1 июля 2026 года.

Подготовку документов инициировала ГКУ "Дирекция транспортного строительства". Контролировать исполнение распоряжения будет заместитель председателя КГА Сергей Косенко.

Строительство ВСМ между Москвой и Петербургом началось в 2026 году. В Петербурге в рамках подготовки к строительству терминала ВСМ в марте начался снос Кокоревских складов на Лиговском проспекте. Кроме того, в начале апреля представители ОАО "РЖД" сообщили, что в июле 2026 года пригородные поезда перестанут прибывать на Московский вокзал из-за строительства терминала ВСМ.

Ввести высокоскоростную дорожную магистраль в эксплуатацию планируют к 2028 году. На маршруте предусмотрены 14 остановок в шести регионах России. Дорога между столицами займет 2 часа 15 минут.

