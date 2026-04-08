В июле Московский вокзал перестанет принимать пригородные электрички

Пригородные электропоезда перестанут прибывать на Московский вокзал в июле 2026 года, сообщили 8 апреля градозащитники в канале SOS СПб "СНОС" со ссылкой на официальный ответ ОАО "РЖД". Вместо этого их будут принимать на станции Рыбацкое и на Ладожском вокзале, а в дальнейшем и на станции Волковская после завершения ее реконструкции. Изменения связаны со строительством терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) рядом с Московским вокзалом.

"Перевод прибытия и отправления пригородных поездов со станции Санкт-Петербург-Главный на станцию Рыбацкое и Ладожский вокзал планируется в июле 2026 года, на Волковскую — после завершения строительно-монтажных работ по реконструкции станции Волковская," - заявили представители РЖД.

Также сотрудники организации уточнили, что для приема пассажиров в Рыбацком построят временную платформу. На станцию будут прибывать пригородные поезда Московского и Волховстроевского направлений в период строительства головного участка ВСМ.

Терминал ВСМ планируют построить по соседству со зданием Московского вокзала, для этого часть дореволюционных Кокоревских складов могут снести, а часть реконструировать. В марте в рамках подготовки к строительству демонтировали один из корпусов. Градозащитники считают уничтожение исторических построек незаконным. В конце марта они отправили жалобу в Верховный суд по делу о защите Кокоревских складов. Кроме того, активисты обратились в комитет по госконтролю и охране памятников с просьбой присвоить складам охранный статус.

Ввести ВСМ между Москвой и Петербургом в эксплуатацию планируют в 2028 году. Активная фаза строительства высокоскоростных магистрали стартовала в начале 2026 года. На маршруте предусмотрены 14 остановок, охватывающих территории шести регионов России. Дорога между столицами составит 2 часа 15 минут.

