Градозащитники пожаловались в Верховный суд на снос Кокоревских складов

В Петербурге градозащитники 25 марта подали жалобу в Верховный суд с требованием вернуть историческим Кокоревским складам на Лиговском проспекте статус объекта культурного наследия, сообщил Градозащитный пресс-центр. Они считают, что решение об отмене охранного статуса было принято с нарушениями в процедуре.

Активисты сообщили, что уже пытались вернуть охранный статус Кокоревским складам в 2025 году, однако, по их словам, их ходатайства о проведении экспертизы, вызове свидетелей и приобщении доказательств отклонили. В апелляционной инстанции им рекомендовали подать новую заявку на включение объекта в перечень выявленных памятников, а кассационное заседание, как утверждают активисты, прошло без их участия.

В понедельник петербургские градозащитники сообщили о начале сноса Кокоревских складов. Рабочие демонтировали один корпус и здание бассейна, построенного в 1992 году. На стройплощадке нет информационных щитов, а рабочий на объекте рассказал корреспонденту ЗАКС.Ру, что сносом корпусов Кокоревских складов занимается компания ООО "Резерв".

На месте снесенных корпусов Кокоревских складов планируется строительство терминала Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом. В марте 2025 года свыше 500 собственников и арендаторов Кокоревских складов подписали открытое письмо к президенту Владимиру Путину о переносе строительства вокзала ВСМ с Лиговского проспекта и проведении магистрали в сторону Ладожского вокзала через Купчино. В июле 2025 года губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял, что строительство ВСМ не затронет культурно-исторические объекты города.

Кокоревские склады строились со второй половины XIX века по начало XX века для хранения грузов Северного страхового общества. Сейчас на территории исторического комплекса находится культурное пространство с ресторанами, магазинами и музыкальными клубами.

