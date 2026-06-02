Приостановка работ на "Фрунзенской" обошлась МССС в 38 млн рублей

Пауза в производстве работ из-за повторных заявок на установление историко-культурной ценности зданий грозит убытками для строителей, заявил глава КГИОП Алексей Михайлов на заседании комиссии Законодательного собрания по градостроительству 2 июня. По его словам, "Метрострой Северной столицы" потерял 38 млн рублей из-за заморозки работ на станции "Фрунзенская". Убытки от простоя при обустройстве парка Сахарова чиновник оценил в 15 млн рублей.

Заседание комиссии было посвящено рассмотрению проекта закона о праве КГИОП отказывать в повторном рассмотрении заявок на выявление ценности объектов. Подготовленный губернатором Александром Бегловым документ рекомендовали к рассмотрению в первом чтении.

Михайлов заявил, что сейчас в комитет поступает "множество" дублирующих заявок на внесение зданий в реестр выявленных объектов, при этом в одних случаях тексты обращений могут отличаться, а в других — быть совершенно идентичными. На время рассмотрения заявок работы, в соответствии с законом, приостанавливаются до вынесения решения по объекту.

Напомним, описанная практика с направлением повторных заявок неоднократно использовалась представителями градозащитного сообщества с целью помешать сносу зданий девелоперами. В некоторых случаях им удавалось заблокировать демонтаж на годы.

— Какие основные проблемы с дублирующими заявлениями либо с заявлениями, которые подаются в настоящий момент? — продолжил выступление Михайлов. — Это голословность этих заявлений, [...] когда нет никаких достоверных ссылок на архивные сведения либо еще на какие. Большое количество формальных ошибок вплоть до отсутствия подписи заявителя. Когда не учитывается, что объект, обладающий признаками объект культурного наследия, может быть включен в соответствии с Федеральным законом.

Всего, по данным Михайлова, в период с 2015 по 2026 годы КГИОП получил 413 заявлений, из которых 183 были дублирующими. Из оставшихся случаев в 157 выносились решения об отказе, а в 63 случаях объекты вносились в реестр. Самостоятельно заявители отозвали 10 обращений.

Комитет хочет получить право формировать требования к заявкам и не рассматривать повторные, если они не соответствуют установленным стандартам. В этом случае рассматриваться будут только те дублирующие обращения, в которых будет содержаться новая, ранее неизвестная информация. Это, в первую очередь, относится к информации, поступающей от представителей экспертного сообщества. Сейчас же, по словам Михайлова, наблюдается ситуация, когда в КГИОП могут поступать до 11 одинаковых писем, которые приходится изучать. Их количество может уменьшиться в случае принятия законопроекта.

Единоросс Наталия Астахова обеспокоилась тем, что возможность не рассматривать заявки по формальному признаку может пагубно сказаться на диалоге власти с обществом. В ответ Михайлов вновь заявил, что обращения с новыми данными будут приниматься к изучению. При этом он пожаловался на градозащитников, которые якобы пообещали растягивать в таком случае подачу информации от одной заявки с другой.

"Яблочник" Дмитрий Анисимов, в свою очередь, поинтересовался, анализировал ли комитет причины подачи повторных обращений, и не происходит ли это из-за неких ошибок в работе самого ведомства. Михайлов в ответ признал, что "нет непогрешимых в этом мире", и добавил, что споры могут идти и между экспертами. Однако же нередко речь идет о "неких массовых общественных вещах", которые не имеют отношения к работе профессионалов. Предлагаемое изменение закона, по его мнению, "снивелирует прежде всего манипуляционные такие заявления", но не скажется на работе специалистов, полагает он.

В беседе с ЗАКС.Ру глава КГИОП отметил, что повторные заявки, в основном, исходят от "одних и тех же людей" из числа градозащитников. В то же время он не стал отметать возможность рассмотрения их писем, если в них будут ссылки на дополнительные данные.

— Если нам будут снова ссылки на эти же архивы [сведения в которых были изучены специалистами КГИОП], мы уже, естественно, будем говорить, что извините, мы уже эту изучили информацию. А вот если они что-то новое найдут, какое-нибудь издание новое, — это вполне джентльменский профессиональный способ общения, — резюмировал Михайлов.

Законопроект поступил на рассмотрение ЗакСа 15 мая. В сопроводительной документации губернатор просил депутатов рассмотреть инициативу в первоочередном порядке. Первое чтение состоится уже завтра, 3 июня. Градозащитники отреагировали на внесение инициативы обещанием пойти в суд, если ее примут. Сейчас они готовятся к предстоящему заседанию и, в частности, агитируют единомышленников писать обращения депутатам городского парламента с просьбой отклонить инициативу.

