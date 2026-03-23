Что осталось от первого снесенного корпуса Кокоревских складов

Петербургские градозащитники сообщили 23 марта о сносе небольшого корпуса на территории Кокоревских складов под строительство терминала Высокоскоростной железнодорожной магистрали. Работы шли днем, экскаватор разрушил небольшой корпус с литерой В, стоящий на первой линии от железнодорожных путей. К вечеру от здания осталась гора кирпичей, спрятанная за хлипким забором.

Неподалеку от этого места рабочие демонтируют здание бассейна, построенного в 1992 году. Как и склады, оно мешает планам прокладки ВСМ. Далее в сторону улицы Черняховского уходит покрытое грудами кирпича поле, в конце которого экскаватор сгребает в кучу строительный мусор.

Информационных щитов ни на одном из объектов нет. Рабочий заявил корреспонденту ЗАКС.Ру, что на всех трех участках сносом занимается ООО "Резерв". Под описание подходит строительная компания из Москвы, во главе которой стоит Владимир Мингазизов.















Кокоревские склады строились во второй половине XIX и в начале XX века для хранения грузов Северного страхового общества. По планам Смольного часть зданий подлежит сносу, при этом некоторые постройки собираются включить в будущее здание терминала.

В январе глава Минтранса Андрей Никитин объявил о начале активного строительства ВСМ. Ввести магистраль собираются в 2028 году. Как ожидается, всего в пути будет 14 остановок, а расстояние между конечными пунктами поезда будут преодолевать за 2 часа 15 минут.

