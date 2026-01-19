Глава Минтранса заявил о старте активного строительства ВСМ

Строительство Высокоскоростной железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой вошло в активную фазу, сообщил в интервью ТАСС министр транспорта Андрей Никитин. Ввод магистрали запланирован на 2028 год.

"Стройка идет очень активно. 2025 год стал решающим — мы перешли от проектной стадии к практической реализации", — заявил глава Минтранса.

По словам Никитина, основные работы сейчас ведутся на пилотном участке между Крюково и Тверью. В частности, там формируется технологическая база для испытаний высокоскоростных решений.

Министр заявил, что при работе с ВСМ "создается новая отрасль" с последовательным расширением локализации и закреплением российских стандартов. В ходе работ фактически создается новая система, которая включает в себя инфраструктуру и подвижной состав.

О начале строительных работ на участке ВСМ стало известно в сентябре 2025 года. В декабре губернатор Александр Беглов и члены российского правительства осмотрели стройплощадку в Петербурге.

Магистраль пройдет по территории шести субъектов России. По маршруту следования поездов предусмотрено 14 остановок с учетом конечных Московского и Ленинградского вокзалов. Расстояние между Петербургом и Москвой пассажиры будут преодолевать за 2 часа 15 минут.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру