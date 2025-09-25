ВСМ Петербург — Москва будет ходить с 14 остановками

На высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург — Москва (ВСМ) предусмотрено 14 остановок, сообщил 25 сентября ТАСС со ссылкой на инфоцентр магистрали. При этом вся инфраструктура будет возводиться с нуля.

Поезд из Петербурга будет выезжать с Московского вокзала и прибывать на Ленинградский вокзал в Москве. Между ними будут ещё 12 остановок: Южный, Жаровская, Великий Новгород, Валдай, Выползово, Садва, Логовежь, Новая Тверь, Высоково, Зеленоград-Крюково, Петровско-Разумовская и Рижская.

При этом подчёркивается, что вся инфраструктура на магистрали, включая станции и вокзалы, будет возводиться с нуля. Их финальные проекты и названия будут утверждены позднее.

Напомним, в Петербурге вокзал для ВСМ хотят построить рядом с Московским вокзалом. Его облик был утверждён комитетом по градостроительству и архитектуре Петербурга в январе 2025 года. Как заявил губернатор города Александр Беглов, строительство вокзала должно стартовать уже в 2026 году. При этом из-за строительства объекта под снос могут попасть исторические склады Кокоревых, что вызывает недовольство у собственников и арендаторов помещений. Как утверждает Беглов, возведение магистрали не отразится на исторических постройках.

Ожидается, что само движение по ВСМ начнется уже в 2028 году. Ориентировочное время в пути между Петербургом и Москвой должно составить 2 часа 15 минут.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру