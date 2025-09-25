Как депутат Гладунов собирает крышечки в ЗакСе

ЗАКС.Ру продолжает рассказывать о примерах экологичного поведения городских парламентариев, на этот раз на примере депутата Законодательного собрания от "Единой России" Юрия Гладунова. Он собирает пластиковые крышки на вторсырье, а несколько лет назад основал вместе с супругой приют для бездомных собак.

Вот уже не первый год Гладунов занимается сбором пластмассовых крышек от бутылок. Началось все с того, что он заметил, как дети в муниципальном образовании "Посадский" сортируют крышечки. Заинтересовавшись, депутат спросил о целях выполняемой работы. В ответ ему рассказали о проекте "Крышечки ДоброТы", в рамках которого собранные пластиковые крышки сдают на переработку, а вырученные деньги направляют на помощь больным детям и бездомным животным. В результате получается польза и тем, кто получает средства, и экологии, поскольку крышки не остаются лежать на земле, а используются для создания новых вещей.

Идея понравилась Гладунову, который после этого сам присоединился к сбору крышек. Теперь он сдает подобное вторсырье по мере накопления. В последний раз парламентарий отвез на пункт сбора 49,5 килограммов собранных крышек.

— Люди пьют [воду] дома, потом у меня есть друзья, которые работают в санаториях, в ресторанах, где это расходный материал выбрасывается, они собирают, сдают. У меня вся семья, все друзья, все собирают. У меня на кухне стоит коробочка, куда семья сбрасывает крышечки, — делится Гладунов.

Однако же этим дело не ограничивается. Депутат подключает к акции и своих коллег по городскому парламенту. Очередная сдача партии крышек должна состояться в октябре. Часть депутатов самостоятельно приносит Гладунову собранные крышки. Особенно усердствует в этом представитель "Единой России" Анастасия Мельникова, говорит он. В сбор также включились депутат от "Новых людей" Ольга Герасина и единоросс Юрий Авдеев, а член фракции КПРФ Александр Рассудов "по четыре крышечки сдает после заседания". Участие в сборе принимал и соратник Гладунова по партии Александр Малькевич: в июне он был замечен передающим коллеге целый пакет крышечек, собранных в поездке.

Одной из проблем при утилизации мусора является сбор опасных отходов, таких как, например, элементы питания. Гладунов собирает и их, не выбрасывая с прочим мусором. Батарейки он относит в специальный бокс, установленный в муниципальной администрации.

Также Гладунов основал в Курортном районе приют для бездомных собак. Приют располагается на территории Зеленогорска, главой которого депутат был в 1999-2011 годах. По словам политика, на этом посту ему приходилось сталкиваться с проблемами из-за беспризорных животных, что и вылилось в итоге в идею самостоятельно создать приют.

— Я-то только от зарплаты деньги отдаю, так [приютом] жена занимается. Вот и всё, и друзья помогают кормом, — рассказывает он.

На постоянной основе там содержатся около тридцати животных. За шесть лет удалось найти хозяев для 103 собак. Те же, что остаются в приюте сейчас, по оценке Гладунова, доживают свой век. "Старые, слабые, слепые, отсутствует одна лапа, еще что-нибудь отсутствует", — перечисляет он проблемы постояльцев.

О работе приюта Гладунов неоднократно рассказывал в социальных сетях. В своих постах он сообщает о доставке корма, о состоянии здоровья питомцев и о проведенных операциях.

Коллеги Гладунова также временами навещают приют. Неоднократно там были, например, его однопартийцы — депутаты Заксобрания Константин Чебыкин и Александр Ходосок, а также нынешний глава Зеленогорска Дмитрий Чечин. С собой они привозили собачий корм и ветеринарные препараты.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о том, как представитель "Яблока" Ольга Штанникова заботится об экологии в быту, применяя принципы разумного потребления и экономии. В частности, она сдает старые вещи в специальные контейнеры и ограничивает себя в покупке новых, рачительно относится к потреблению воды и электричества и практикует обмен книгами.

