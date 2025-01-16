КГА утвердил дизайн терминала ВСМ рядом с Московским вокзалом

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга утвердил внешний облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург, который планируют построить рядом с Московским вокзалом. Информация об этом опубликована на сайте КГА, на нее обратила внимание "Фонтанка" 16 января.

Проект терминала разработан "Первым проектным институтом" и был представлен на Градостроительном совете в 2024 году.

фото с сайта КГА

Высокоскоростная магистраль станет первой в России двухпутной железнодорожной линией, где поезда смогут развивать скорость от 200 до 400 км/ч. Стоимость билетов на новый маршрут предварительно оценивается в 10 тысяч рублей.

Строительство ВСМ планируют реализовать по концессионной схеме. Проектом займется компания "ВСМ Две столицы", в капитал которой войдут средства РЖД и регионов, через которые пройдет магистраль. Однако концессионное соглашение пока не подписано.

фото с сайта КГА