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Новости 10:37

Савельев: Проезд по ВСМ может стоить около 10 тысяч рублей

фото ЗакС политика Савельев: Проезд по ВСМ может стоить около 10 тысяч рублей

Стоимость проезда в поезде между Петербургом и Москвой по Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) может составить около 10 тысяч рублей, заявил вице-премьер Виталий Савельев. 

"Согласно [финансовой] модели, билет примерно будет стоить в пределах 10 тысяч рублей", — заявил чиновник в интервью ТАСС.

Чиновник оценил затраты на строительство ВСМ как "достаточно серьезные". По его словам, речь идет о 1,5 триллионах рублей. При этом с сопутствующими затратами сумма увеличивается до почти 1,8 триллиона рублей, отметил вице-премьер.

Ранее Савельев говорил о том, что первый участок ВСМ начнут строить в сентябре.

Фото: ЗАКС.Ру


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