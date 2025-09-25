Беглов поздравил Дрозденко с инаугурацией

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил Александра Дрозденко с официальным вступлением в должность губернатора Ленинградской области. Текст телеграммы был опубликован на сайте Смольного 25 сентября.

"Уважаемый Александр Юрьевич! Поздравляю Вас со вступлением в должность губернатора Ленинградской области! <…> Уверен, огромный управленческий опыт, стратегическое видение, высокое чувство ответственности помогут Вам выполнить задуманные планы", - обращается к Дрозденко Беглов.

Губернатор Петербурга подчеркнул, что Дрозденко многие годы служит Ленобласти и России, а жители региона неоднократно "доверяли ему право" возглавлять субъект. По словам Беглова, реализованные под его руководством проекты преобразили область.

Глава Северной столицы также отметил, что Петербург и Ленобласть связывают тесные партнёрские и дружественные связи. Беглов заверил, что руководители регионов продолжат укреплять их на благо жителей города и области.

Напомним, ранее Беглов поздравил Дрозденко с победой на выборах губернатора Ленобласти. По итогам трёхдневных выборов он получил 84,21% голосов. Церемония инаугурации Дрозденко состоялась 25 сентября в доме правительства Ленобласти. Отметим, что Дрозденко вступил в должность главы региона в четвёртый раз — он возглавляет Ленобласть с 2012 года.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру