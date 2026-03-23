Градозащитники сообщили о начале сноса Кокоревских складов

Петербургские градозащитники 23 марта рассказали в telegram-канале "SOS СПб СНОС" о начале сноса исторических Кокоревских складов на Лиговском проспекте, 50. На этом месте собираются строить терминал высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом (ВСМ). Также градозащитники рассказали о разрушении позднесоветского здания бассейна.

Сейчас в Кокоревских складах находится культурный центр, включающий в себя кафе, рестораны, магазины и музыкальные клубы. В марте градозащитники начали собирать подписи за перенос строительства вокзала ВСМ с Лиговского проспекта. Они предложили провести магистраль через Купчино в сторону Ладожского вокзала.

В апреле 2025 года граждане провели встречу с представителями бизнеса и обсудили историческую ценность Кокоревских складов. Кроме того, в июне 2025 года группа собственников и арендаторов помещений в исторических складах подписали открытое письмо президенту Владимиру Путину. Они просили изменить место строительства терминала ВСМ.

Кокоревские склады построили в 1886 году. Их использовали для хранения товаров, которые перевозили между столицами. Склады построили из кирпича в типичном для промышленных зданий стиле.

Ввод железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой запланирован на 2028 год. Она пройдет по территории шести регионов России. Поезда будут двигаться со скоростью 400 км в час. Дорога займет 2 часа 15 минут. Предполагается, что скоростная магистраль разгрузит транспортный поток между столицами, привлечет туристов и повлияет на развитие промышленности в стране. Губернатор Александр Беглов в июне 2025 года во время ПМЭФ заявлял, что строительство ВСМ не приведет к сносу исторических зданий.

