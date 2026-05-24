На следующей неделе Госдума рассмотрит законопроект о пошлинах для мигрантов

На следующей неделе в Государственной думе рассмотрят законопроект о повышении налоговых пошлин для мигрантов, сообщил спикер парламента Вячеслав Володин 24 мая в соцсетях. По его словам, пошлины при оформлении российского гражданства могут быть увеличены в 12 раз с 4,2 до 50 тысяч рублей, при выдаче разрешения на временное проживание — в 8 раз с 1,9 до 15 тысяч рублей, при получении вида на жительства — в 5 раз с 6 до 30 тысяч рублей.

Кроме того, пошлину за выдачу разрешений на привлечение иностранных граждан на работу собираются увеличить до 15 тысяч рублей за каждого трудоустроенного мигранта.

"Всё это будет способствовать наведению порядка в миграционной сфере, а также принесет дополнительные доходы в бюджет, которые прогнозно составят 15 млрд рублей в год", - подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы отметил, что сейчас в парламенте рассматривают 10 инициатив, направленных на ужесточение миграционного законодательства. С 2024 года приняли 22 федеральных закона в сфере миграционной политики.

Премьер-министр Михаил Мишустин 4 мая внес в Госдуму инициативу о повышении пошлин для мигрантов. Целесообразность нововведений авторы инициативы объяснили примером повышения пошлин для иностранцев в зарубежной практике.

В конце апреля Володин заявил в соцсетях, что по данным за первый квартал 2026 года количество преступлений, совершенных иностранцами в России, сократилось на 38,9%. Председатель парламента объяснил эти результаты усилением контроля за миграционными процессами.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру