На транспортном форуме в Петербурге представили макет поезда для ВСМ

Макет первого поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали представили 1 апреля на Международном транспортно-логистическом форуме (МТЛФ) в Петербурге, передает ТАСС. Поезд состоит из восьми вагонов. В нем предусмотрены четыре класса обслуживания. Поезд будет двигаться со скоростью 360 км/час, при этом он может разогнаться до 400 км/час.

Как ранее заявлял министр транспорта России Андрей Никитин, первый скоростной поезд для ВСМ построят до конца 2026 года. К 2040 году будут собраны 260 поездов.

Также на прошлой неделе в пресс-службе проекта рассказали, что во время высокой загруженности транспортных узлов поезда ВСМ будут сдваивать. В поезде из 16 вагонов смогут проехать 920 пассажиров.

Протяженность ВСМ составит 679 км. Магистраль охватит территории шести регионов страны. Дорога между столицами России займет 2 часа 15 минут. Всего на маршруте предусмотрены 14 остановок. Строительство ВСМ стартовало в январе 2026 года. Ввести магистраль в эксплуатацию планируют к 2028 году.

В марте из-за подготовки к строительству терминала ВСМ в Петербурге начали сносить Кокоревские склады на Лиговском проспекте. Градозащитники выступили против уничтожения исторических зданий.

