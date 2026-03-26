На ВСМ будут удлинять поезда при высокой загрузке

По высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом будут курсировать сдвоенные составы из 16 вагонов, сообщили в пресс-службе проекта в соцсетях. В одном удлиненном поезде смогут проехать 920 пассажиров. Использовать сдвоенные составы будут только во время высокой загруженности транспортных узлов.

"При высокой загрузке составы будут работать в сцепке 8+8, что позволит увеличить количество мест. Это оптимальная вместимость вагонов, которая обеспечит высокий уровень комфорта для пассажиров во всех классах обслуживания," - заявили в канале ВСМ.

Высокоскоростной поезд "Сапсан", на котором сейчас пассажиры добираются из Петербурга в Москву и наоборот, обычно состоит из 10 вагонов. Он вмещает от 509 до 545 человек. В периоды повышенного спроса составы "Сапсана" также сцепляют друг с другом, увеличивая количество вагонов до 20.

Несколькими днями ранее для строительства терминала ВСМ в Петербурге начали сносить Кокоревские склады на Лиговском проспекте.

Запустить пассажирское движение по ВСМ планируют в 2028 году. Время в пути между столицами составит 2 часа 15 минут. Всего на маршруте предусмотрены 14 остановок. Первые строительные работы на участках высокоскоростной магистрали стартовали в сентябре 2025 года.

