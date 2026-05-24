Беглов поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства

Губернатор Александр Беглов поздравил главу Русской православной церкви патриарха Кирилла с Днем тезоименитства — днем памяти святого, в честь которого человек назван при крещении. Текст поздравления опубликован 24 мая на сайте Смольного. В этот день чтят память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Беглов пожелал патриарху "крепости душевных и телесных сил" и Божией помощи.

"Поистине символично, что, как и ваш небесный покровитель святой равноапостольный Кирилл, прославленный подвигом создания славянской азбуки и перевода священного писания, вы несете людям свет православной веры и просвещения", - отметил губернатор.

Беглов поблагодарил главу Русской православной церкви за внимание к Петербургу. По словам губернатора, c помощью патриарха Кирилла в городе строятся и восстанавливаются храмы, ведется просветительская и благотворительная деятельность.

В феврале Беглов поздравил патриарха Кирилла с 17-й годовщиной его интронизации — назначения на пост. К поздравлениям присоединился спикер Заксобрания Александр Бельский.

