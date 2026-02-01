Беглов поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Администрация Петербурга 1 февраля опубликовала поздравление губернатора Петербурга Александра Беглова, адресованное главе Русской православной церкви патриарху Кириллу по случаю 17-летия его интронизации (назначения на пост). Беглов пожелал патриарху душевного и телесного здравия и неослабевающей помощи Божией в Первосвятительском служении.

"Ваше служение наполнено молитвами и трудами во имя Русской Православной Церкви и нашего Отечества. Под Вашим мудрым руководством Церковь стала главной защитницей и хранительницей высоких духовных и нравственных ценностей, памяти и традиций нашего народа. Церковь окормляет воинов, защищающих Отечество, ведёт большую социальную, благотворительную и просветительскую работу", - говорится в поздравлении.

Кроме того, глава города поблагодарил главу РПЦ за внимание к Петербургу, в котором и начался духовный путь патриарха.

Спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский также поздравил патриарха. Он подчеркнул, что служение Кирилла способствует укреплению роли Русской православной церкви и поддержанию межконфессионального диалога. Кроме того, прославляет "правильные традиционные ценности" и заботится о духовном благополучии людей, добавил спикер.

Патриарх Кирилл родился в Ленинграде в 1946 году. Интронизация состоялась 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя. В 2017 году Законодательное собрание присвоило патриарху звание почетного гражданина Петербурга. В тот же год звания удостоилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Константин Леньков / Фото: Смольный