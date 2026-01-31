Ъ: Газпром отозвал иск по льготам для "Лахта Центра"

Компания "Газпром" отказалась от иска к Федеральной налоговой службе на общую сумму 3,5 млрд рублей, сообщил 31 января "Коммерсантъ". Разбирательство было связано с инвестиционной льготой для небоскреба "Лахта Центр" в 2021-2022 годах.

Как отмечает "Ъ", ранее "Газпрому" отказал Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Компания в ответ подала апелляцию, однако накануне от иска отказалась.

В ФНС считают предоставление льготы неправомерным из-за того, что комплекс был введен в эксплуатацию еще до его передачи Газпрому. Также суд указал, что в указанный период небоскреб не использовался для предпринимательской деятельности и не приносил дохода, который бы дал в бюджет поступления от налога на прибыль.

"Лахта Центр" имеет статус самого высокого небоскреба Европы и России. Газпром намерен построить рядом с ним еще две башни высотой 555 и 703 метра, что превышает высоту существующего комплекса (462 метра). Против подобных планов выступают представители градозащитного сообщества. На этой неделе Петербург посетили представители консультативной миссии ИКОМОС и Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО, которым среди прочего представили проекты "Лахта Центра 2" и "Лахта Центра 3".

