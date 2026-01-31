Сокурова исключили из правительственного Совета по кинематографии

Кинорежиссер Александр Сокуров и еще восемь человек исключены из правительственного Совета по развитию отечественной кинематографии, распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ датируется 23 января, на официальном интернет-портале правовой информации он появился накануне.

Помимо Сокурова, из состава Совета выведены режиссер Валерий Тодоровский, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, экс-советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой, основатель компании Yellow, Black and White Эдуард Илоян, продюсеры Антон Малышев и Валерий Федорович, киновед Наталья Мокрицкая и глава совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Вместо них места в Совете получили продюсер Александр Акопов, гендиректор "Централ партнершип" Вадим Верещагин, генпродюсер "Окко" Гавриил Гордеев, замдиректора департамента культуры, спорта, туризма и нацполитики правительства Наталья Гриднева, первый замдиректора ВГТРК Антон Златопольский, гендиректор "МТС Медиа" Софья Митрофанова, а также худрук "Государственного театра наций" Евгений Миронов и председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков.

