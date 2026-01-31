Энергетики восстановили подачу света в Мурманске и Североморске

Специалисты "Россетей" полностью возобновили подачу электроэнергии потребителям в Мурманске и Североморске, сообщили 31 января в пресс-службе предприятия. Причиной блэкаута назвали повреждение грозотроса на ЛЭП в условиях морозов.

"Из-за сильного ветра и обледенения при температурах ниже -31 ℃ был поврежден грозотрос на линии электропередачи. Конструкции опор ЛЭП не пострадали", — говорится в сообщении "Россетей".

Отключение электроэнергии коснулось менее 20% населения Мурманска и Североморска, уточнили на предприятии. После сообщения об отключении энергии специалисты перевели котельные и часть жилых домов на резервные схемы электроснабжения. Сейчас мощность подали в полном объеме, смежные компании региона, обеспечивающие работу распределительных сетей, подключают потребителей.

Про отключение электроэнергии сообщил утром губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Инцидент произошел спустя неделю после похожего, произошедшего из-за падения пяти опор ЛЭП в условиях непогоды. В области вводили режим ЧС в связи с произошедшим, восстановить электроснабжение смогли 27 января.

Андрей Казарлыга / Фото: Правительство Мурманской области