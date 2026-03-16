ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

16 марта 2026, 19:56

Суд приостановил дело блогера Лерчек из-за ее онкозаболевания

Гагаринский суд Москвы 16 марта приостановил производство по уголовному делу в отношении блогера Валерии Чекалиной из-за выявленного у нее рака желудка, сообщает корреспондент РИА "Новости". Подсудимая с октября 2024 года находилась под домашним арестом из-за вывода 250 млн рублей на счета иностранной компании в ОАЭ.

Прокурор указала, что дело Лерчек необходимо выделить в отдельное производство и после этого приостановить. Рассмотрение дела продолжится после полного выздоровления подсудимой.

Подсудимая родила четвертого ребенка 24 февраля. На следующий день после родов Чекалину госпитализировали. Врачи диагностировали у нее рак желудка четвертой стадии. Об этом сообщил жених подсудимой. Также ей провели операцию на позвоночнике. Адвокат блогера Юлия Лисановская заявила, что из-за болезни у Чекалиной ухудшилось зрение.

Чекалина продавала марафоны по похудению и правильному питанию. В соцсетях на нее подписаны более 10 млн человек. По делу о выводе денег за рубеж также проходит ее бывший муж Артем Чекалин. Он находится под домашним арестом, производство по его делу не прекращается.

Дарья Нехорошева


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама