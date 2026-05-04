Путин назначил врио главы Дагестана

Президент Владимир Путин 4 мая назначил на пост временно исполняющего обязанности главы Республики Дагестан бывшего председателя Верховного суда региона Федора Щукина. Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила его заявление о прекращении полномочий. Путин также принял отставку губернатора республики Сергея Меликова по собственному желанию. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

"Принять отставку Главы Республики Дагестан Меликова С.А. по собственному желанию. <...> Назначить Щукина Федора Вячеславовича временно исполняющим до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Дагестан", — говорится в указе президента.

Щукин родился в Нижегородской области в 1976 году. В 1997 году окончил юридический факультет Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Занимал должность зампредседателя Нижегородского областного суда в 2020 году. В 2013 году Щукин руководил Семеновским районным судом Нижегородской области. Верховный суд Дагестана он возглавлял с марта 2024 года.

Меликов с октября 2020 года исполнял обязанности главы региона, заняв пост после отставки губернатора Владимира Васильева. Его утвердили на посту губернатора в октябре 2021 года.

В конце апреля Путин собрал представителей Дагестана и обсудил с ними кандидатуры на пост главы республики. Тогда, по данным СМИ, президент сообщил об отставке Меликова и переходе главы Дагестана на новую должность, однако не уточнил, какую. На встрече с представителями региона Путин также поддержал кандидатуру Щукина, предложенную главой народного собрания республики Зауром Аскендеровым.

