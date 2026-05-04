Комитет по молодежной политике переехал в "Невскую ратушу"

Петербургский комитет по молодежной политике готовится сменить адрес на помещения в бизнес-центре "Невская ратуша", проект постановления об этом появился 4 мая на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы. Как сообщили ЗАКС.Ру в ведомстве, переезд уже состоялся.

Прежде комитет располагался в доме № 31 по Большой Морской улице. Опубликованный проект корректирует положение о комитете, устанавливая его новым местонахождением дом № 9, строение №1, в Дегтярном переулке. По этому адресу находится "Невская ратуша". Ранее ЗАКС.Ру писал о планах Смольного переселить туда ряд органов исполнительной власти, при этом оснастить помещения мебелью предполагалось в срок до 1 апреля.

В конце 2025 года Смольный выкупил здание в "Невской ратуше". Городскому бюджету оно обошлось в 22 млрд рублей. Общая площадь комплекса с подземной парковкой превысила 67 тысяч квадратных метров.

Здание стало не первым, приобретенным городским правительством на этом месте. До этого, в 2018 году, городское правительство приобрело другой корпус в "Невской ратуше", заплатив за него с учетом процентов по рассрочке более 20 млрд рублей.

