Власти Петербурга увеличили траты на борьбу с мошенниками в 3,7 раза в 2025 году

Объем госзакупок Петербурга по борьбе с мошенничеством по итогам 2025 года составил 123,2 млн рублей, что почти в 3,7 раза превышает расходы городских властей в 2024 году, передают 4 мая "Ведомости Северо-Запад" со ссылкой на данные онлайн-агрегатора по управлению тендерами "Тендерплан". Количество закупок антифрод-систем в натуральном выражении выросло с трех до семи за указанный период.

Самым крупным заказчиком в сфере борьбы с мошенниками стала компания "Ростелеком", разместившая закупки на 115,4 млн рублей. Организация намеревалась приобрести программное обеспечение для комплексной системы противодействия онлайн-мошенничеству (СПОМ). По результатам 2025 года закупки в сфере антифрод-систем размещали комитет Смольного по информатизации и связи, а также Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Менделеева.

Общее количество госзакупок в 2025 году по России снизилось на 34,8% и составило 741,6 млн рублей. В натуральном выражении число закупок сократилось с 30 до 25 заявок. Издание уточняет, что анализ статистики вели по закупкам для государственных и муниципальных учреждений, а также компаний с госучастием по ключевым словам "мошенничество" и "антифрод".

В Северной столице также наблюдается рост финансового ущерба от киберпреступлений, добавляет издание со ссылкой на начальника регионального ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Романа Плугина. Среди пострадавших — граждане, компании и госорганы. Правоохранители раскрыли свыше шести тысяч таких преступлений в 2025 году, что на 18 % больше, чем годом ранее. При этом начальник петербургского Главка, выступая перед депутатами Законодательного собрания в середине февраля 2026 года, заявил о снижении на 11% количества совершенных IT‑преступлений за 2025 год. Плугин уточнил, что их доля в общей структуре правонарушений составляет почти половину от общего числа зарегистрированных за год в Петербурге.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру