В Кронштадте установят памятник художнику Василию Верещагину

Губернатор Александр Беглов подписал постановление Смольного об установке в Кронштадте памятника художнику Василию Верещагину, сообщили в администрации главы города 4 мая. Памятник появится на Макаровской улице рядом с Итальянским дворцом. Предполагается, что высота бюста и гранитного постамента превысит 3,5 метра.

Авторы проекта памятника - скульптор Владимир Горевой и архитектор Олег Романов, рассказали в Смольном. Романов разработал концепцию современного использования кронштадтских фортов. Горевой, в свою очередь, работал над памятником художнику Ивану Айвазовскому в Кронштадте. Инициатором установки памятника и заказчиком работ выступила мастерская имени Горевого. В пресс-службе городского правительства не уточнили, когда именно появится памятник в Кронштадте.

Верещагин родился в 1842 году в Новгородской губернии. С Кронштадтом его связывает обучение в Морском кадетском корпусе. Также он получал образование в Академии художеств. Был штабным офицером, участвовал в военных операциях в Центральной Азии, в русско-турецкой и в русско-японской войнах. Он погиб в 1904 году на броненосце "Петропавловск", подорвавшемся на мине во время русско-японской войны. Вместе с Верещагиным умер вице-адмирал Степан Макаров. Памятник ему также установлен в Кронштадте. Среди самых известных работ художника - "Апофеоз войны", "Смертельно раненый", "Двери Тимура", "Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой". В 1901 году Верещагина выдвинули на соискание первой Нобелевской премии мира.

Весной 2025 года Беглов открыл памятник государственному деятелю XIX века Михаилу Сперанскому рядом со зданием Российской национальной библиотеки на Московском проспекте. Именно в РНБ хранится большой архив работ реформатора.

