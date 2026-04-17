Депутат МО "Морские ворота" попросил Беглова благоустроить Канонерский остров

Представитель партии ЛДПР в муниципальном совете МО "Морские ворота" Кирилл Чигирин 17 апреля обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой привести в порядок береговую линию Канонерского острова. Муниципал пожаловался, что жители округа регулярно обращаются с просьбой благоустроить берег Финского залива в этом районе. По его словам, набережная Канонерского острова находится в критическом состоянии и может быть опасна для посещения людьми.

"Отсутствие благоустроенной набережной лишает жителей возможности безопасно пользоваться прибрежной территорией Финского залива, которая могла бы стать комфортной рекреационной зоной для всего острова", — говорится в обращении на имя губернатора.

Особое беспокойство у Чигирина вызывает участок от дома № 7 до Канонерского парка рядом со зданием администрации муниципалитета. По его словам, из-за отсутствия капитального ремонта и регулярных штормов береговую линию Финского залива размыло течением. Также наблюдается разрушение железобетонных водозащитных плит и осыпание грунта. Муниципал попросил губернатора поручить комитету по благоустройству и комитету по развитию транспортной инфраструктуры обследовать территорию Канонерского острова, благоустроить берег Финского залива и включить участок в программу капремонта на 2027-2028 годы.

Канонерский остров находится в Петербурге между Морским каналом и Финским заливом, рядом с Гутуевским и Белым островами. В январе 2025 года участок площадью 61,9 тысячи квадратных метров на Канонерском острове передали природоохранному флоту Петербурга.

Екатерина Гусева / Фото: Кирилл Чигирин