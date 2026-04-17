С начала 2026 года Пулково обслужил более 4 млн пассажиров

Аэропорт Пулково принял более 4 млн человек в период с января по март 2026 года, рассказал 17 апреля вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в своих социальных сетях. При этом около 75% пассажиропотока пришлось на внутренние рейсы — ими воспользовались 3 млн человек. Самыми распространенными направлениями для полетов стали Москва, Калининград, Екатеринбург, Казань и Сочи.

Количество пассажиров из Пулково на международных рейсах составило примерно 1 млн человек — это четверть от общего потока пассажиров, которых аэропорт успел обслужить за три месяца. Поляков уточняет, что данный показатель на 15% больше, чем за аналогичный период в 2025 году. Так, чаще всего петербуржцы летали в Стамбул и Шарм-эль-Шейх. Поляков уточняет, что на этих направлениях наблюдается рост числа пассажиров: востребованность рейса в Турцию вырос на 54% в сравнении с данными за первый квартал 2025 года, а спрос на полеты в город-курорт в Египет поднялся на 44%.

По итогам 2025 года Пулково обслужил 20,8 млн пассажиров. По словам Полякова, высокий спрос на полеты обеспечил Пулково второе место по объему перевозок среди остальных российских аэропортов. Тогда за первое полугодие аэропорт принял около 9,7 млн пассажиров, 300 тысяч человек обслужили только во время Петербургского экономического международного форума, который проходил с 18 по 21 июня.

