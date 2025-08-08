ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
8 августа 2025

За первые полгода 2025 года Пулково обслужил 9,7 млн пассажиров

Пассажиропоток петербургского аэропорта Пулково составил 9,7 млн человек за первые шесть месяцев 2025 года, сообщил 8 августа "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя оператора аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы" Асият Халваши. Это на 1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. 

Большая часть пассажиропотока – 7,6 млн человек – приходится на внутренние рейсы, что ниже прошлогоднего показателя на 2%. При этом на международных направлениях наблюдается значительный прирост. За первое полугодие 2025 года Пулково обслужил 2,1 млн пассажиров международных рейсов, что больше прошлогоднего показателя на 16%.

Среди самых популярных зарубежных направлений Халваши назвала Турцию – 617 тысяч пассажиров (на 19% больше, чем в 2024 году), Узбекистан – 293 тысячи (+9% к 2024 году) и ОАЭ – 182 тысячи (+3%). Кроме того, на 80% увеличился пассажиропоток из Китая (170 тысяч пассажиров в 2025 году) и на 37% – из Египта (150 тысяч пассажиров).

Напомним, в конце июня Пулково отчитался, что за время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с 18 по 21 июня 2025 года аэропорт принял порядка 300 тысяч пассажиров. Всего за этот период было обслужено 288 рейсов, что на 19% больше, чем в 2024 году. 

